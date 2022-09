Sturzbetrunken am Steuer: Wer wurde gefährdet?

Eine Zeugin hat am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie einen Opel beobachtet hatte, der auf der Schmiedstraße in Schlangenlinien fuhr und wohl auch mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, abbremsen. Von Beamten des Aalener Polizeireviers wurde der Pkw in Wasseralfingen angehalten und der 28 Jahre alte Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit rund 2,8 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da diese dem 28-Jährigen bereits entzogen wurde. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des 28-Jährigen gefährdet wurden werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.