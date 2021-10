Sturm „Ignatz“ auch auf der Ostalb angekommen – Unwetterwarnung bis zum Mittag

Sturm „Ignatz“ fegt derzeit auch über Baden-Württemberg hinweg, in Schwäbisch Gmünd werden laut des SWR Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erwartet, Experten rechnen noch mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h.

Erster kräftiger Sturm des Jahres

Das Sturmtief „Ignatz“ hat am frühen Donnerstagmorgen seinen Zug über Deutschland begonnen. Der erste kräftige Herbststurm des Jahres brachte vielerorts heftige Böen mit sich, teils auch Gewitter und Regen. Auch auf der Ostalb windet es gewaltig, hier vor allem auf der Schwäbischen Alb. Im Laufe des Donnerstags rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Streifen über die Mitte bis in den Osten und Nordosten Deutschlands mit schweren Sturmböen und teilweise orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde. Im Bergland könne es sogar Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben.

Feuerwehr weiterhin in Bereitschaft

Nach einer ersten Schadensermittlung sei am Vormittag (Stand: 9.45 Uhr) noch nichts Schlimmeres passiert in Baden-Württemberg, bis auf ein paar ausgerissener Bäume. Allerdings sind die Feuerwehren weiterhin in Bereitschaft, denn der Wind soll noch bis zum Mittag gewaltig zunehmen. Bis zum Mittag gilt Unwetterwarnung. Vor allem Autofahrer müssten damit rechnen, dass Gegenstände auf die Fahrbahn wehen.