Sturm fegt über den Ostalbkreis

Aktuell fegen Sturmböen mit bis zu 85 km/h über die Ostalb. Feuerwehr sowie die Mitarbeiter der Bauhöfe und Stadtwerke sind seit heute morgen im Einsatz, um vor allem umgestürzte Bäume von Fahrbahnen zu entfernen. Verletzte hat es im Zusammenhang mit dem Sturm bisher nicht gegeben, gab das Polizeipräsidium Aalen bekannt.

Zwischen Adelmannsfelden und Pommertsweiler war kurzzeitig die Landstraße durch einen umgestürzten Baum blockiert, bis der zuständige Bauhof diesen um 11 Uhr entfernte. Etwa zur gleichen Zeit war der Bauhof auch auf der Landstraße zwischen Wört und Gaxhardt unterwegs.

Dort hatte ebenfalls ein umgestürzter Baum die Fahrbahn blockiert. Einen weiteren Einsatz wegen umgestürzter Bäume fuhr die Feuerwehr in Wegstetten.

Straßenlaterne droht umzustürzen

In Schwäbisch Gmünd musste die Polizei keine Bäume auf Gefahren inspizieren, sondern eine Straßenlaterne. Nachdem gemeldet worden war, dass in der Augustiner Straße eine Laterne drohe umzustürzen. Eine Streife gab letztendlich Entwarnung.

Anders verhielt sich dies in der Gmünder Straße in Herlikhofen. Dort hatte der Sturm um kurz nach zehn eine Plastikplane in eine Stromleitung geweht und dadurch Funkenflug verursacht. Die Plane wurde von den Stadtwerken entfernt. Insgesamt blieben laut Polizeipräsidium Aalen größere Schäden bisher aus.