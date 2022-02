Sturm fällt Bäume und Straßenschilder

Mehrere Bäume und Straßenschilder sind am Sonntag in Aalen aufgrund des Sturmtiefs umgestürzt und haben teilweise die Straßen versperrt. Kurz vor 20 Uhr stürzte eine Pappel in der Bismarckstraße in Wasseralfingen auf eine Laterne und in einen Garten. Zur Beseitigung des rund zehn Meter hohen Baumes rückte die Aalener Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften an; ebenfalls vor Ort war ein Techniker, der die Laterne abklemmte. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.