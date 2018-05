Stunk in Aalen: Freie Wähler stellen Strafanzeige

Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler Aalen hat bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt in Zusammenhang mit der anonymen Verbreitung der Rede des ehemaligen Stadtwerke-Geschäftsführers Cord Müller vor dem Aufsichtsrat.

Das Manuskript einer Erklärung, die Müller am 8. November vergangenen Jahres vor den Aufsichtsräten der Stadtwerke abgegeben und diesen anschließend ausgehändigt hatte, war in Aalen unter anderem in verschiedene private Briefkästen gesteckt worden.

Nach Auffassung der Freien Wähler unterliegt dieses Schriftstück ebenso wie die gesamte Sitzung der Geheimhaltung beziehungsweise der Nichtöffentlichkeit. Es sei dann aber „von ein oder mehreren Mitgliedern dieses Gremiums widerrechtlich und anonym“, wie die Freien Wähler formulieren, unter anderem unbeteiligten Bürgern zugespielt und zugänglich gemacht worden.

Damit sei den Stadtwerken in ihrer Gesamtheit, Müller sowie in erster Linie dem OB und Aufsichtsratsvorsitzenden Thilo Rentschler, dem Gemeinderat und letztlich auch der Stadt Aalen „schwerster ideeller als auch in der Folge möglicherweise finanzieller Schaden in bislang unbekannter Höhe“ zugefügt worden.