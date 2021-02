Stumpp rügt andere Abgeordnete

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Margit Stumpp, übt Kritik an einem Brief, den sechs Abgeordnete aus den Reihen von CDU und SPD von Bund und Land aus dem Ostalbkreis wegen der Verteilung der Corona-Impfdosen an den baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha geschickt hatten (wir haben berichtet). Der Brief setze inhaltlich an der völlig falschen Stelle an, heißt es in einer Mitteilung Stumpps.

Um alle Abgeordneten mitzunehmen – der Grüne Martin Grath sei nach ihrem Wissen gar nicht gefragt worden – hätte es eines ausgewogenen Briefes bedurft, der die organisatorischen Probleme im Kreis, auf Landesebene und die Grundprobleme im Bundesgesundheitsministerium benennt, insbesondere den Mangel an Impfdosen und Schnelltests, schreibt Stumpp. Denn das Ziel eines solchen Briefes müsse doch die Verbesserung des Schutzes der Menschen sein. Und den erreiche man durch die Kombination mehrerer Maßnahmen.

Jetzt auf einen speziellen Impfstoff abzuheben und zu fordern, die eine Packung, die davon pro Impfzentrum und Woche verteilt wird, noch aufzuteilen, initiiere eine Neiddebatte, die dazu führe, das Vertrauen in Institutionen und Organisation weiter zu untergraben, so Stumpp weiter. Diese eine Packung wird laut der Abgeordneten im Übrigen noch weiter aufgeteilt, primär würden Einrichtungen und mobile Teams versorgt, damit die über 80-Jährigen zuerst erreicht würden. Deren Impfquote in Baden-Württemberg sei die höchste unter den Bundesländern. In den Kreisimpfzentren werde also nur ein kleiner Teil dieses Impfstoffs verimpft.

Das wichtige Thema Schnellteststrategie, so kritisiert die Grünen-Abgeordnete weiter, würden ihre Kolleginnen und Kollegen in dem Schreiben gar nicht ansprechen. Und sie fragt sich, weshalb. Die Schnelltest-Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seien jedenfalls vorerst gestoppt worden, weil es zu viele Zweifel an seiner Strategie gebe, unter anderem daran, wie die Tests in den einzelnen Bundesländern organisiert werden sollen. Auch wie häufig sich jeder Bürger testen lassen kann, sei ungeklärt. „Wieder ein Versprechen gebrochen“, schreibt Stumpp und meint weiter: „Hätten die Kolleginnen und Kollegen einen entsprechenden Brief an Spahn geschrieben, wären sie wenigstens glaubwürdig gewesen.“ So sei zu konstatieren: Der von Kiesewetter initiierte Brief lenke von den eigentlichen Problemen ab; er sei ganz offensichtlich dem Wahlkampf geschuldet auf Kosten von Vertrauen und Akzeptanz.