Stumpp im Torhaus stößt der CDU sauer auf

Durch die Vermietung von Räumlichkeiten im Um-Welthaus im vierten Obergeschoss des Torhauses an die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp sieht sich die CDU-Fraktion im Aalener Gemeinderat getäuscht. Sie hat deshalb eine ganze Reihe an Fragen an Oberbürgermeister Thilo Rentschler geschickt und diese auch der Redaktion der „Aalener Nachrichten“ zugeleitet. Den Vorgang nennt die Fraktion „ein Unding“, der nicht der Beschlusslage des Gemeinderates entspreche.

Die CDU-Fraktion will demnach wissen, wer der Vermieter der Räumlichkeiten ist und, falls die Stadt Vermieterin sei, wie hoch der Mietzins sei und ob dieser dem marktüblichen Niveau entspreche. Außerdem interessiert die CDU, wie lange die Mietdauer des Vertrags ist und wie dieser Vorgang innerhalb der Verwaltung formell abgewickelt wurde.

Der Fragenkatalog der Fraktion geht noch weiter: „Ist grundsätzlich eine solche Vermietung öffentlicher Räumlichkeiten an eine Mandatsträgerin einer Partei in einer öffentlichen Liegenschaft, die für die Bildung der gesamten Bürgerschaft gedacht ist, aufgrund des staatlichen Neutralitätsgebots überhaupt rechtlich zulässig?“, lautet eine weitere Frage. Der sich diese anschließt: „Wie bewertet die Stadtverwaltung eine Vermietung/Untervermietung von Räumlichkeiten an politische Vertreter zum Zwecke der politischen Repräsentation in einem öffentlichen Gebäude der Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen unter dem Aspekt der Gleichbehandlung aller Mandatsträger, Parteien und Fraktionen?“

Die CDU will außerdem wissen, wie die Verwaltung damit umgehe, wenn diese öffentlichen und mit Steuergeld finanzierten Räumlichkeiten dann beispielsweise auch im Kommunalwahlkampf für die politische Arbeit gegen andere Fraktionen und politischen Gruppierungen im Aalener Gemeinderat genutzt werden, in dem etwa Argumentations- und Informationsmaterial der Grünen für die Kommunalwahl verteilt wird oder Veranstaltungen durchgeführt werden. Außerdem stellt sie die Frage, wie die Stadtverwaltung damit umzugehen gedenkt, wenn Abgeordnete anderer politischer Parteien im Deutschen Bundestag oder in anderen Parlamenten in der Zukunft die Stadt um Unterstützung bei der Anmietung von öffentlichen Räumlichkeiten in ähnlich exponierter Lage zu gleichen Konditionen nachsuchen.

Die CDU-Fraktion, so heißt es weiter, fühle sich in diesem Fall nicht informiert. Der Vorgang sei im höchsten Maß intransparent. In ähnlich gelagerten Fällen bei der Vermietung von städtischen Eigentum seien Gremien des Gemeinderates informiert worden. Hier hingegen seien „in einer Nacht-und-Nebel-Aktion“ Fakten geschaffen worden. Falls eine Untervermietung durch andere Institutionen des Um-Welthauses erfolgt sei, „so fühlen wir uns als CDU-Gemeinderatsfraktion getäuscht“.

Die Fraktion erinnert daran, dass der Gemeinderat einer Umnutzung und Ertüchtigung der Räumlichkeiten im vierten Obergeschoss des Torhauses am 26. Febraur 2014 zugestimmt habe, um – wie es in der damaligen Sitzungsvorlage geheißen habe – „die Hausgemeinschaft der hervorragend vernetzten Einrichtungen VHS Aalen und Stadtbibliothek Aalen mit dem Um-Welthaus um eine dritte Einrichtung zu ergänzen und damit das ,Bildungsnetzwerk Torhaus’ auszubauen“.

Für die Ertüchtigung der Räumlichkeiten seien zweckgebunden 160 000 Euro Steuergelder investiert worden. Dass nun aus der politischen neutralen Beschlusslage und dem Bildungskontext der öffentlichen Einrichtung des Torhauses Räumlichkeiten für die politische Arbeit einer Repräsentantin einer Partei umgenutzt würden, sei „ein Unding“ und entspreche nicht der Beschlusslage des Gemeinderates. Die CDU-Fraktion behalte sich deshalb vor, klare Beschlussanträge für eine Auflösung des Konflikts vorzubereiten.