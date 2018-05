Stumpfes haben am 18. Juli Gäste: Vorverkauf hat begonnen

Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle haben für ihren Auftritt am Mittwoch, 18. Juli, auf Schloss Fachsenfeld wieder Gäste geladen: „Die Drei vom Dohlengässle“. Die Stumpfes spielen ein Programm aus ihrer Tour 2018, „Heut nemme ond morga net glei!“. Die Gäste spielen Auszüge aus ihrem aktuellen Programm „Neues aus dem Dohlengässle – Jetztgrüssgott“, denn auch im Dohlengässle geht es um Willkommenskultur. Die Neue, eine Zuzogne, a Rei'gschmeckte – Was bringt sie Neues? Was bleibt beim Alten? Welcome im Dohlengässle. Der Vorverkauf für diese Veranstaltung hat bereits begonnen. Karten gibt’s bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen (Tourist-Info Aalen, Heidenheim, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd) auf Schloss Fachsenfeld und unter www.reservix.de Foto: Stumpfes