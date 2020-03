Zum traditionellen Sommerkonzert auf Schloss Fachsenfeld haben Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle diesmal einen besonderen Gast: Albrecht Metzger, Mr. Rockpalast, wird am Mittwoch, 1. Juli, um 20 Uhr mit dem Aalener Quartett auftreten. Der Vorverkauf hat begonnen.

Skrupellose Hausmusik: Manne, Benny, Flex und Selle von Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle spielen musikalische Kracher, von denen sie zum Teil selbst bis vor kurzem noch gar nichts wussten. Selbst Wiederholungstäter (und es werden immer mehr) wissen nicht, was auf sie zukommt und Neulinge erst recht nicht. Aber soviel sei verraten:

Astreiner Satzgesang mit Spitzenbegleitung anhand von etwa 20 Instrumenten, kurzweilig, meist schwäbisch dargeboten. Lieder aus dem schier unermesslichen Erfahrungsschatz der vier Unterhaltungsminister. Obwohl der kapelleneigene Fuhrpark natürlich bereits mit den streng geheimen – offiziell nicht erhältlichen – rosa Plaketten ausgestattet ist, bleibt die Zukunft wohl ungewiss. Wird diese musikalische Karriere durch Fahrverbote ein unrühmliches Ende nehmen? Oder werden die Musiker gar durch brand- und sicherheitsschutztechnische Auflagen an der Ausübung ihres Unterhaltungsauftrags gehindert werden?

Und das, obwohl in allen Instrumenten bereits Brandmelder der neuesten Generation installiert wurden, die Bühnenkleidung und vorhandene Haarteile vorauseilend schon mit feuerresistenten Lotionen behandelt wurden? Auch zündende Hits wurden vorsichtshalber umarrangiert.

Der 75-jährige Komiker Albrecht Metzger kommt mit seinem Programm „Music Was My First Love“ und bietet Stand-Up, Videos und Lesung. Er hat die Schwaben-Offensive gegründet und den Rockpalast moderiert. Jetzt wird er 75, nimmt noch einmal Schwung und wagt alles. Er hat sich ein neues Stück auf den Leib geschrieben.

75 ist ein gutes Alter. Albrecht Metzger ist in den letzten Monaten oft in den Keller gestiegen und hat sortiert. Alles Mögliche. Hier das Leben, dort der Schwund. Manches, was ihm dabei durch den Kopf ging, hat er aufgeschrieben, damit er’s vorlesen kann und nicht gleich wieder vergisst. Dabei hielt er sich an Karl Valentin: „Die Hauptsache am Sieb sind die Löcher.“