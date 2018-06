Studium Generale befasst sich mit dem Speichern von Strom

Die vorletzte Vortragsveranstaltung des Studiums Generale im Wintersemester 2011/12 geht um das Thema „(Strom)Speichertechnologien und ihre Rolle im Energiesystem der Zukunft“. Beginn ist am Dienstag, 10. Januar, um 19 Uhr in der Aula des Hauptgebäudes der Hochschule Aalen. Referentin ist Maike Schmidt Alle Interessierten sind eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos.

Mit der „Energiewende“ hat die Bundesregierung das Zeitalter der Erneuerbaren Energien eingeläutet. Um jedoch von einem auf der Nutzung fossiler Energieträger basierenden Energiesystem zu einem nachhaltigen, durch den Einsatz erneuerbarer Energien bestimmten Energiesystem zu gelangen, ist die bereits begonnene Transformation des Energiesystems konsequent fortzuführen. Weitere Bausteine sind in das System zu integrieren, denn bisher beruht das derzeitige Energiesystem auf jederzeit verfügbaren Energieträgern, die als chemisch gespeicherte Energie in Form fossiler Brennstoffe nahezu unbegrenzt lagerfähig und einsatzbereit sind. Daher ist die Erzeugung heute stets am Bedarf orientiert.

In einem System, das weitgehend auf fluktuierend erzeugenden Energiequellen basiert, muss einerseits der Bedarf an der Erzeugung orientiert werden, andererseits ist es notwendig, die Verfügbarkeit von Strom aus fluktuierender Erzeugung – vor allem Windenergie und Photovoltaik – noch deutlich zu erhöhen. Eine Möglichkeit hierzu, die somit auch zukünftig eine Versorgungssicherheit auf heutigem Niveau gewährleisten kann, stellt die Nutzung verschiedener Speichertechnologien dar. Die einzelnen Technologien werden im Detail vorgestellt und ihre durch die spezifischen Eigenschaften bedingten Einsatzmöglichkeiten beleuchtet, wobei auch die mit ihrem jeweiligen Einsatz verbundenen Probleme angesprochen werden, um das Bild zu vervollständigen.

Die Referentin Maike Schmidt ist Diplom-Wirtschafts-Ingenieurin und arbeitet beim Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) in Stuttgart im Fachbereich Systemanalyse.