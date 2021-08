Studiendirektor Karlheinz Glaser geht in den Ruhestand

In einer Feierstunde hat das Kopernikus-Gymnasium (KGW) Studiendirektor Karlheinz Glaser (Foto: KGW) nach seiner 36-jährigen Tätigkeit am KGW in den Ruhestand verabschiedet.

Glaser trat seinen Dienst 1985 am KGW an. Über drei Jahrzehnte unterrichtete er die Fächer Latein und katholische Religion und prägte den schulischen Werdegang von Schülergenerationen entscheidend mit. Zudem fungierte er als Verbindungslehrer und Mitglied im örtlichen Personalrat und betreute die Lehrer- und Schülerbibliothek. Besonders gerne erinnern sich viele Schüler an ihn als fröhlichen und engagierten Begleitlehrer zahlloser Studienfahrten und Schullandheime.

1998 wurde Glaser zum Fachberater in der Schulaufsicht für das Fach Latein ernannt und trug als Fortbildner und Tagungsleiter zur Weiterentwicklung des Faches Latein im Regierungsbezirk Stuttgart bei.

In seiner Abschiedsrede betonte Schulleiter Michael Weiler, dass das KGW mit Glaser einen wertvollen Kollegen verliere, dessen von tiefer Humanität erfülltes Wirken und Erfahrung der Schule fehlen werde.