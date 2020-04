Studenten wollen auf den Höfen aushelfen

Viele Studenten haben im Moment durch längere Ferien und weniger Präsenzveranstaltungen mehr Freizeit als sonst. Wegen der Corona-Beschränkungen fehlen auf vielen Höfen Erntehelfer. Deshalb hatten vier Studentinnen der Hochschule Aalen die Idee, Studenten als Erntehelfer an die Landwirtschaft zu vermitteln. Anke Dambacher, Katharina Fürst, Annika Ströhle und Franziska Vetter studieren im vierten Semester Wirtschaftsingenieurwesen.

„Zunächst haben wir eine Umfrage an der Hochschule gestartet, um das Interesse der Studenten abzufragen“, erzählt Katharina Fürst. Und das war da. Bis jetzt hat die Projektgruppe über 70 Interessenten gefunden, die sich vorstellen können, auf einem Hof auszuhelfen.

Anschließend sind die Studentinnen auf die Landwirtschaft zugegangen: Über Anzeigen, den Maschinenring und das Online-Portal www.daslandhilft.de konnten Interessenten ausfindig gemacht werden.

Anfangs war die Resonanz verhalten, wie Katharina Fürst erzählt. „Aber weil wir viel Werbung gemacht haben, kamen immer mehr Rückmeldungen und Mails“, so die Studentin. Bisher hätten sich etwa 15 Landwirte mit ihren Kontaktdaten registrieren lassen, sagt Katharina Fürst. Man rechne aber damit, dass der Bedarf in den kommenden Wochen, wenn die Arbeit auf den Feldern mehr wird, noch steigen werde.

Auch Raphael Bader, Geschäftsführer des Maschinenrings Ostalb, sieht die Lage in der Region entspannt, einen großen Mangel an Erntehelfern gebe es nicht. „Wir haben auf der Ostalb ja keine Sonderkulturen. In anderen Regionen, wo beispielsweise Spargel angebaut wird, da ist der Bedarf an Helfern natürlich wesentlich größer“, so Bader.

Hilfe bräuchten auf der Ostalb eher Biobauern für den Gemüse- oder Zuckerrübenanbau, etwa beim Rübenhacken. Aber auch Aushilfen, die auf Erdbeerfeldern beim Verkauf helfen, würden zum Teil gesucht, sagt Bader.

Somit kann es also losgehen: „Der erste Student steht schon in den Startlöchern“, freut sich Katharina Fürst.