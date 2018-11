Studenten demonstrieren am Mittwoch gegen Parkgebühren

Die Studenten an der Aalener Hochschule gehen auf die Barrikaden. Unter dem Slogan „Parkplatzgebühren verhindern!“ ruft die Fachschaft Elektronik/Informatik am Mittwoch, 28. November, zu einer friedlichen Demonstration auf. Der Grund sind die Parkgebühren, die die Studenten seit diesem Semester für das Parkhaus am Burren bezahlen müssen (wir berichteten ausführlich).

150 Euro kostet das Semesterticket seit 1. September im Parkhaus am Burren. Kurzparker können dieses zum Stundentarif von einem Euro und einem Tageshöchstsatz von fünf Euro nutzen. Die Gebühren, die die landeseigene Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg (PBW) von den Studenten verlangt, seien, so die Fachschaft Elektronik/Informatik, im Vergleich mit anderen Städten unverhältnismäßig hoch. In Ulm koste das Parkhaus für Studenten in besserer Lage und Anbindung nur 84 Euro pro Semester. Mit dem momentanen BaföG-Satz seien die Parkgebühren ein Schlag ins Gesicht für die Aalener Studenten, heißt es auf dem Flyer, den der hochschulunabhängige Verein hat drucken lassen. 2000 Stück davon wurden an der Hochschule und in den umliegenden Wohngebieten verteilt, sagt Hannah Schieber von der Fachschaft. Denn auch die Anwohner seien von den Parkgebühren betroffen. Weil sich viele Studenten diese nicht leisten könnten, würden sie dort die Seitenstraßen zuparken und insofern die Anlieger beeinträchtigen.

Mit der Demonstration will die Fachschaft erreichen, dass die Parkgebühren im Parkhaus Burren an die Parkhäuser anderer Studentenstädte angepasst werden. Zudem wird gefordert, dass die nicht überdachten Stellplätze künftig kostenlos bleiben. Denn über kurz oder lang will die PBW auch Parkplätze im Freien, die im Eigentum des Landes sind, an der Hochschule gebührenpflichtig machen.

Am Mittwoch, 28. November, findet von 10 bis 13.30 Uhr eine Kundgebung am Parkhaus am Burren statt. Anschließend gibt es gegen 13.45 Uhr einen Marsch zum Aalener Rathaus. Hier findet dann ab 14.30 Uhr eine Kundgebung statt, teilt Hannah Schieber den „Aalener Nachrichten“ mit. Die Fachschaft hofft, dass sich viele Studenten unter dem Motto: „Kommen. Mitmachen. Zeichen setzen“ daran beteiligen.

Bisher haben die Aalener Studenten keine Parkgebühren an der Hochschule gezahlt. Nun wird ein Semesterticket eingeführt, das 150 Euro kosten soll. Eine Parkgarantie gibt es trotzdem nicht. Was Sebastian Ehrmann davon hält.

