Strom selbst erzeugenund speichern

Bekanntlich spart der Schwabe gern. Da wird sich so manch einer freuen, dass er in den nächsten Wochen in der Kreissparkasse nicht nur Geld, sondern im weitesten Sinne auch Energie sparen kann.

Denn die Kreissparkasse hat sich mit der Varta Storage GmbH und der Energiekompetenz Ostalb (EKO) zu einer regionalen Solar-Strom-Kooperation zusammengetan. Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit hat man sich auf die Fahnen geschrieben.

Beratung zur Marktzeit

Und so sieht das Ganze aus: Noch bis 27. April werden in der Kundenhalle der Kreissparkassen-Hauptstelle in Aalen Varta-Energiespeicher ausgestellt. Zudem bieten die drei Partner immer mittwochs von 10 bis 13 Uhr kostenlose Bürger-Energieberatungen an. Am Donnerstag, 22. März, findet der so genannte „Energy Day“ statt. In einer Abendveranstaltung informieren Experten ab 19 Uhr rund um die Themen erneuerbare Energien, Speicherung von Solarenergie und dazu passende Finanzierungsmöglichkeiten.

Schon seit 2010 kooperiert die Kreissparkasse mit der EKO. Im Rahmen des „999-Häuser-Programms“ beraten die Experten der EKO Kunden vor Ort zum Thema Energie. Für die Solar-Strom-Kooperation hat man sich nun noch die Varta Storage ins Boot geholt, „um dem Kunden Finanzierung, Beratung und Lösung bieten zu können“, wie Sparkassen-Vorstand Markus Frei erklärt.

Energiespeicher können für Privathaushalte eine profitable Investition sein, sagen die Kooperationspartner. Der nächste Schritt sei es, den Strom nicht mehr nur selbst zu erzeugen, sondern auch selbst zu speichern. So könnte man unabhängiger sein und Stromkosten senken, sagt Gordon Clements von Varta Storage.