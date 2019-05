Strikers wollen Spitze verteidigen

Jetzt heißt es Farbe bekennen für das Baseballteam der Aalener Sportallianz. Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Gammertingen am vergangenen Sonntag, gleichbedeutend mit der Eroberung der Tabellenführung in der Bezirksliga I, gilt es nun den Platz an der Sonne zu verteidigen.

Die Voraussetzungen sind nicht schlecht, erneut dürfen die Ostälbler zu Hause auf gewohntem Terrain antreten, zu Gast ist an diesem Sonntag das Team der Ravensburg Leprechauns.

Die Oberschwaben haben zwar drei ihrer bislang vier Saisonspiele verloren, trotzdem gibt es keinen Grund für die Strikers, den sonntäglichen Gegner zu unterschätzen. Sollten die Aalener Baseballer allerdings wieder eine konstant gute Leistung sowohl in der Offensive als auch defensiv auf den Platz bringen wie im zurückliegenden Heimspiel, stehen die Chancen auf den vierten Heimsieg in Folge gut. Spielbeginn ist an diesem Sonntag (15 Uhr) im Stadion im Aalener Rohrwang.