Strikers unter Zugzwang

Vier Spieltage vor Saisonende steht Landesligist MTV Aalen Strikers zwar noch auf dem vermeintlich beruhigenden vierten Tabellenrang, die Aalener Baseballer sind aber nach mittlerweile vier Niederlagen am Stück unter Zugzwang. Am Sonntag um 15 Uhr empfangen die MTV-Baseballer im heimischen Rohrwang Tabellenschlusslicht Aichelberg Indians, das am vergangenen Wochenende dem Ligaprimus Tübingen völlig überraschend mit 31:30 die erste Saisonniederlage beibringen konnte.

Davon beflügelt werden die Indians auch in Aalen versuchen, verlorenen Boden gutzumachen, um mit einem Auswärtssieg auch die Aalener Mannschaft an den Rand des Abstiegsstrudels zu ziehen. Die Strikers ihrerseits können sich dagegen mit einem Heimsieg nahezu aller Abstiegssorgen entledigen, der Gang in die klassentiefere Bezirksliga wäre dann nur noch theoretischer Natur. Dazu bedarf es aber gegenüber dem enttäuschenden Auftritt in Tübingen, bei dem man mit 5:20 klar den Kürzeren zog, einer deutlichen Leistungssteigerung in nahezu allen Mannschaftsteilen. Trainer Waldemar Jürgens hat in den zurückliegenden Trainingseinheiten den Fokus nochmals auf die Standardspielzüge gelegt und ist darüber hinaus guter Dinge, dass die bislang so oft demonstrierte Schlagstärke wieder zurückkehrt.