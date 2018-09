Strikers rücken auf Rang drei vor

Am Ende klar und verdient mit 20:11 (0:0/0:2/3:0/4:1/1:5/1:2/2:0/5:0/4:1) haben sich die Baseballer des MTV Aalen beim Ligakontrahenten Bad Mergentheim Warriors durch gesetzt. Mit diesem Sieg ziehen die Ostälbler an den Kurstädtern in der Landesligatabelle vorbei und belegen mit sechs Siegen aus 13 Spielen nun den dritten Rang hinter dem bereits feststehenden Meister aus Tübingen und der Bundesligareserve der Stuttgart Reds.

Offensiv platzte der Knoten im vierten Durchgang bei den MTVlern. Geduldig warteten die Schlagmänner auf ihre Chancen und setzten die Warriors-Defense mit harten Schlägen unter Druck. Gleich die ersten vier Aalener Schlagmänner konnten alle Bases umrunden und sorgten damit für die 7:2-Führung, die der Gastgeber bei Rückschlagrecht lediglich auf 3:7 verkürzen konnte.

Strikers bauen Vorsprung aus

Im fünften Inning bauten die MTV-Strikers ihren Vorsprung auf 8:3 aus, danach leistete sich das Aalener Pitching allerdings eine plötzliche Schwächephase. Zunächst ließ Bertuch vier von sieben Schlagmännern per „Walk“ an die erste Base vorrücken. Reliefer Mike Tauporn hatte danach noch größere Schwierigkeiten, die Strike-Zone zu finden und wurde bereits nach fünf Schlagmännern im sechsten Durchgang vom Werferhügel genommen. Erst Closer Waldemar Jürgens beruhigte das Geschehen und sorgte mit seinen harten und platzierten Würfen für die dringend benötigten „Out“. Trotzdem lag das MTV-Team zu diesem Zeitpunkt bereits mit 9:10 im Rückstand. Diesem Druck hielten die Kocherstädter jedoch stand und gingen im siebten Inning nach „Runs“ durch Jürgens und Tauporn wieder mit 11:10 in Führung.

Auch die Defensive stand nun gut und ließ zunächst keine weiteren Gegenpunkte zu. Einmal mehr waren es dann Johannes Schrezenmeier, Waldemar Jürgens, Tobias Stürmer und Mike Tauporn, die danach starke offensive Akzente setzten und maßgeblich daran beteiligt waren, dass im neunten Spielabschnitt wieder ein 20:10 für die Strikers auf der Anzeigetafel stand. Auch Nachwuchsspieler Lukas Ackermann, der sich ebenso wie Jakob Dauser aufgrund der Ausfallliste kurzfristig zur Verfügung gestellt hatte, um überhaupt mit neun Spielern antreten zu können, erzielte im achten Abschnitt nicht nur den ersten „Hit“ seiner noch jungen Baseballerlaufbahn sondern wurde von Johannes Schrezenmeier danach auch zum 20. Punkt nach Hause gebracht. Beim letzten Rückschlagrecht konnte der Gastgeber auf 11:20 verkürzen, danach sorgten Stürmer und Jürgens für die finalen drei „Out“.