Strikers mit mißglücktem Landesligaauftakt

Das hatte man sich im Aalener Lager doch etwas anders vorgestellt. Bei widrigen äußeren Bedingungen, die alles andere als baseballtauglich waren, verlor Aufsteiger MTV Aalen Strikers am ersten Spieltag seine Punktspielpremiere in der Landesliga I bei den Ulm Falcons am Ende klar mit 5:20 ((1:8/0:0/3:5/1:0/0:3/0:4). Das Fehlen von Starting-Pitcher Christian Bertuch machte sich doch deutlicher bemerkbar als erwartet, außerdem musste Aalens Coach Waldemar Jürgens kurzfristig noch auf Max Baum, Richard Haidl und David Preuss verzichten, die Wechseloptionen im Spiel waren an diesem Tag somit äußerst limitiert.

Zu allem Pech gesellte sich dann auch noch Unglück, „3rd-Baseman“ Christoph Roelfesema verletzte sich bei einem Spielzeug an der Wade schwer und musste sofort ausgewechselt werden. Wer jetzt aber damit rechnete, dass die junge Aalener Mannschaft mit einem deutlichen 1:8 im Rücken auseinanderbrechen würde, sah sich getäuscht. Neu-Pitcher Adis Heinzl hatte zusammen mit seiner Defense fortan die Schlagreihe der Falcons gut im Griff, lediglich im dritten Durchgang konnte Ulm zunächst weitere Punkte nachlegen.

Da aber auch die Kocherstädter offensiv immer besser auf Touren kamen, entwickelte sich in der Folge trotz der suboptimalen Bedingungen ein ausgeglichenes Spiel zwischen beiden Mannschaften. Nach vier gespielten Innings stand es 5:13. Gräßer mit zwei „Runs“ sowie der junge Jakob Dauser und Adis Heinzl mit je einem "Run" hatten für die Strikers verkürzt, das Spiel war zu diesem Zeitpunkt wieder offen.

Strikers können nicht nachlegen

Die MTV-Baseballer konnten in der Folge aber nicht mehr nachlegen, gegen das harte Ulmer Pitching machte sich nun zusätzlich die fehlende Routine sowie die zu kurze Vorbereitungsphase deutlich bemerkbar. In der Defensive hatte Heinzl zwar nach wie vor eine hohe Strike-Quote aufzuweisen, doch mittlerweile hatten sich die gegnerischen Schlagmänner auf seine Würfe eingestellt. Unterstützt durch einige Fangfehler kam es wie es kommen musste: die Falcons erhöhten zunächst mit drei weiteren Läufen zurück auf die Homebase auf 16:5, um dann im letzten Inning mit vier weiteren Punkten den Sack vollends zuzumachen. Die Niederlage dürfte das junge Aalener Team aber nicht umwerfen.

MTV Aalen Strikers: Jonas Gräßer (Cf), Mike Tauporn (Lf/1B), Johannes Schrezenmeier (Sst), Adis Heinzl (C/P), Jakob Dauser (P/Lf), Christoph Roelsema (3B), Waldemar Jürgens (3B), Thomas Meyer (1B/C), Bastian Grajer (2B), Dominik Kolb (Rf). Das nächste Spiel bestreiten die MTV Aalen Strikers am 7. Mai zuhause im heimischen Rohrwang gegen die Schwäbisch Hall Renegades. (tom)