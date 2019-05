Strikers auffallend schlagstark

Ein 38-jähriger Mann soll in der Nacht auf Sonntag einen 59-Jährigen in Tettnang erwürgt haben, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen am Dienstag herausgegebenen Pressemitteilung. Angehörige des Opfers verständigten unmittelbar nach der Tat die Polizei. Der Mann verstarb Stunden später im Krankenhaus.

Die beiden Männer hatten zuvor gemeinsam in der Wohnung des Opfers in der Jahnstraße getrunken, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.