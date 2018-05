Stricken für einen guten Zweck

1000 Euro hat der Strickkreis des Aalener Bürgerspitals an die Wachkoma-Station in Bopfingen gespendet. Maria Berger organisiert die Strickgruppe, die jedes Jahr ihren Erlös für gute Zwecke spendet. Für Pflegedirektor Günter Schneider und Knut Frank von der Wachkoma-Station Bopfingen ist dieses Engagement gelebte Solidarität für Schwache in der Gesellschaft. Susanne Traub, Leiterin des Bürgerspitals, dankte der Gruppe für die regionale Unterstützung. Unser Foto zeigt Maria Berger und Günter Schneider. Foto: Kliniken Ostalb