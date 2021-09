Bei Tätlichkeiten zwischen zwei 29 und 33 Jahre alten Männern am Donnerstag kurz vor 16 Uhr in einer Sisha-Bar in der Bahnhofstraße haben beide leichte Verletzungen erlitten, die vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden mussten. Warum die beiden Streithähne aneinandergerieten, ist nicht bekannt; entsprechende Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Aalen aufgenommen.