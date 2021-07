In einer Gaststätte in der Gartenstraße ist es am Freitag nach Mitternacht zu Streitereien unter Gästen gekommen, in dessen Verlauf ein Mann anscheinend von mehreren Personen geschlagen wurde.

Hierbei zog sich der 52-jährige alkoholisierte Mann eine blutende Kopfwunde zu und musste, nachdem er sich bereits aus der Gaststätte entfernt hatte, mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.