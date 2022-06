Ein 36-Jähriger und ein 25-Jähriger sind am Freitagabend gegen 19 Uhr vor einer Asylunterkunft in der Ulmer-Straße in Streit geraten. Im Laufe des Streitgespräches schlug der 36-Jährige mit einem Gegenstand auf den 25-Jährigen ein.

Ein hinzugekommener Zeuge, der den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls von dem jungen Mann angegriffen und leicht verletzt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.