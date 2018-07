Streit um das Sauerbach-Gelände: Aalen will sich jetzt die Planungshoheit sichern

Die Stadt soll von ihrem Vorkaufsrecht an einem Grundstück am Sauerbach Gebrauch machen. Dies hat der Technische Ausschuss dem Gemeinderat nach kontroverser Diskussion empfohlen. Die Mehrheit folgte damit der Argumentation von OB Thilo Rentschler, Stadt und Rat müssten sich hier die Planungshoheit sichern, weil die weitere Entwicklung heute noch nicht abzuschätzen sei. Dreh- und Angelpunkt sei dabei allerdings der geplante Bahnhalt West, zu dem sich die Gremien nicht nur bekannt, sondern auch signalisiert hätten, dieser sei ihnen viel wert. Eine Minderheit stimmte dagegen, die Grünen wollten noch keine Empfehlung aussprechen, weil die Informationen nicht ausreichten.

„Viele nachvollziehbare Befürchtungen“

Es geht, wie mehrfach berichtet, um ein Grundstück am Sauerbach bis zum Verbindungsweg nördlich der Bahngleise. Die Gemengelage sei schwierig, sagte Hartmut Schlipf (CDU), es gebe viele nachvollziehbare Befürchtungen und es sei versäumt worden, rechtzeitig zu informieren. Da man aber nicht wolle, dass sich Entwicklungen wie an der „Automeile“ in Wasseralfingen wiederholen, werde die CDU mehrheitlich für die Ausübung des Vorkaufsrechts stimmen.

Peter Peschel tanzte aus der Fraktionsreihe und sprach von einer schleichenden, sanften Enteignung. Die Informationsveranstaltung am vergangenen Freitag (wir berichteten) habe viele Fragen aufgeworfen. Der Vergleich mit der Wilhelmstraße in Wasseralfingen stimme nicht, wandte Norbert Rehm (FDU, Fraktion zur Durchsetzung des Informationsrechts) ein, denn Fehlentwicklungen könne man durch das Planungsrecht verhindern. Zudem sei der Vorschlag der Verwaltung widersprüchlich und nicht sorgfältig begründet und von einem „Wachstumsfetischismus“ getragen.

OB wirbt dafür, Entwicklungsflächen zu sichern

Diese Argumentation wies der OB ausdrücklich als eine Uminterpretation zurück. Es gehe hier auch darum, Grundstücksspekulationen zu verhindern, die die Stadt vor vollendete Tatsachen stellen könnten. Im Übrigen sei man erst am Anfang eines Verfahrens, ergänzte Baubürgermeister Wolfgang Steidle. „Daher weiß man auch noch nicht alles, wie es weitergehen kann.“

Beschlossen sei noch gar nichts und natürlich brauche man auch ein Verkehrsgutachten. Steidle: „Wie wann was kommt, wird sich noch zeigen.“ Der Baubürgermeister sagte, es handele sich in diesem Falle nicht um eine sanfte Enteignung, denn der Eigentümer wolle ja verkaufen und sei sogar schon zum Notar gegangen.

Eindringlich warb der OB nochmals dafür, sich bedeutsame Stadtentwicklungsflächen mit Blick auf das Infrastrukturprojekt Bahnhalt West zu sichern. Dieser werde allein die Stadt mindestens drei Millionen Euro kosten und frühestens in vier bis fünf Jahren kommen. Karin Boldyreff-Duncker (Grüne) beharrte dagegen darauf, die Stadt habe ohnehin die Planungshoheit bei der Frage, was gebaut werde. Daher müsse sie vom Vorkaufsrecht nicht Gebrauch machen. „Wir wollen dort ja auch gar nicht bauen und brauchen das Eigentum nicht.“ Außerdem sei der Bahnhalt weit weg. Dieser genüge auch nicht als Begründung für den Kauf, merkte Rehm an.

„Ich verstehe nicht, wie man etwas nicht verstehen kann“, seufzte Josef Anton Fuchs (CDU). Wenn die Stadt ihr Vorkaufsrecht nicht wahrnehme, werde es überall so wie in der Wilhelmstraße in Wasseralfingen.