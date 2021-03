Am Montag um kurz nach 12.30 Uhr ist der Polizei in Aalen ein Streit unter Kollegen in einem Betrieb in der Julius-Bausch-Straße gemeldet worden. Infolge von verbalen Auseinandersetzungen schüttete ein 27-jähriger Mitarbeiter zunächst seinem 44-jährigen Kollegen Soße ins Gesicht. Im Anschluss schlug er diesen mit den Fäusten und anschließend mit einem Eisenstab in Richtung Kopf. Hierbei wurde der 44-Jährige verletzt.