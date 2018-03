Zwei 59 und 33 Jahre alte Männer sind am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Weinbachstraße in Streit geraten. In dessen Verlauf verletzte der Ältere den Jüngeren mit einem Messer schwer. Der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.