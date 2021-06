Streit am Imbiss: Polizei findet blutverschmiertes Messer

Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Fackelbrückenstraße ist es am Samstagabend gegen 23.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf offenbar auch ein Messer eingesetzt wurde. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem etwa acht Personen aneinandergeraten waren.

Beamte des Aalener Polizeireviers stellten vor Ort mehrere Personen fest, von denen zwei verletzt waren. Beide verweigerten eine ärztliche Behandlung und machten den Beamten gegenüber keinerlei Angaben. Lautstark gaben sie an, die Sache selbst regeln zu wollen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein blutverschmiertes Messer, das wohl bei der Auseinandersetzung zum Einsatz gekommen war, konnte gegen 00.45 Uhr im Fahrzeug einer 22-Jährigen aufgefunden werden. Polizeibeamten hatten den Pkw auf einem Schotterweg in der Gartenstraße gesehen und angehalten.

Während der Kontrolle der 22 Jahre alten Fahrerin kam der Verdacht auf, dass diese unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Nachdem ein entsprechender Vortest positiv verlief, musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen; ihr Führerschein wurde einbehalten. Ehe sie von der Polizei angehalten wurde, hatte sie mit ihrem Fahrzeug eine Parkbank gestreift, weshalb gegen sie unter anderem auch eine Anzeige wegen Unfallflucht vorgelegt wird.