Streit am Bahnhof: Mann geht mit Eisenstange auf zwei Männer los und verletzt sich selbst

Am Aalener Bahnhof ist es am Freitagabend gegen 20 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Es gab einen größeren Polizeieinsatz. Grund dafür war die Meldung, dass auf dem Bahnhofsvorplatz eine Person mit einer Machete auf eine andere Person losgehen würde. Vor Ort stellte sich die Situation allerdings sehr schnell anders dar, teilt die Polizei mit.

Auf dem Bahnhofsvorplatz war es es zu einem Streit zwischen drei Personen gekommen. Im dessen Verlauf ergriff eine Person eine etwa 40 Zentimeter lange Eisenstange und schlug damit auf die anderen beiden Personen ein, die daraufhin die Flucht ergriffen.

Der 24-jährige Beteiligte mit der Eisenstange sei laut Polizeimitteilung umgehend festgenommen worden. Er hat sich an einem scharfkantigen Stück der Stange selbst leicht an den Händen verletzt. Die beiden anderen Personen, die an der Schlägerei beteiligt waren, konnten bislang noch nicht gefunden werden. Die Ursache des Streits ist derzeit noch unbekannt.

Keine Gefahr für Unbeteiligte

Die Beteiligten dürften sich aber gekannt haben. Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt, teilt die Polizei mit.

Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass es sich bei der Waffe um eine Machete oder ein Messer gehandelt haben soll. „Es hat definitiv keinen Angriff mit einem Messer oder einer Machete gegeben“, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage. Die Eisenstange habe lediglich danach ausgesehen, sagt er weiter. „Alles in allem ist es gar nicht so dramatisch, wie zunächst angenommen.“

Ein Zeuge berichtet, dass er den Streit gesehen habe. Er sagt aus, dass es entgegen der Polizeimeldung zwei Männer gewesen seien, die auf den Mann losgegangen sind. Das Opfer sei verletzt worden und die beiden Angreifer seien auf dem Fahrrad geflüchtet. Der verletzte Mann habe schwere Schnittwunden an mehreren Fingern davongetragen. Er wurde mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht.

Der Zeuge, der dazwischen gehen wollte, sei von den Männern noch angeschrien worden, er solle weggehen.

