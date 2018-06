Streik: Vier Kitas bleiben in Aalen geschlossen

Wegen des angekündigten Streiks der Erzieherinnen sind in Aalen vier Einrichtungen der Kinderbetreuung vom 8. bis zum 12. Mai geschlossen. Der Hort an der Hofherrnschule bleibt am 11. und 12. Mai zu, der Kindergarten Scheurenfeld in Dewangen hat dagegen geöffnet., das hat die Stadtverwaltung am späten Dienstagnachmittag mitgeteilt

Aufgrund der aktuell laufenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi für eine verbesserte Eingruppierung der Erziehungs- und Sozialberufe wurde auch in Aalen für die Tage vom 8. bis zum 12. Mai zu Arbeitsniederlegungen in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen aufgerufen. Nach Rückmeldung von den in den Einrichtungen beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird laut Stadtverwaltung eine sehr hohe Teilnahme am Streik erwartet, und somit müssten vier der fünf städtischen Kindergärten geschlossen bleiben. Dies sind die Kindergärten Milanweg (Weststadt), Zochental (Aalen), Hokuspokus (Wasseralfingen) und der Kindergarten im Greut (Aalen).

Der Hort an der Hofherrnschule kann am 8. Mai geöffnet bleiben, am 11. und 12. Mai ist dieser auch geschlossen. Der Kindergarten Scheurenfeld in Dewangen bleibt im Regelbetrieb vom 8. bis zum 12. Mai geöffnet.

Die Stadt Aalen hat für die Tage vom 8. bis zum 12. Mai eine Notfallbetreuung eingerichtet, bei welcher nur eine beschränkte Anzahl an Plätzen bereitgestellt werden kann. Hier erhalten nur die Eltern einen Platz für ihre Kinder, die sich in einer absoluten Notsituation befinden und keine anderweitige Betreuung gewährleisten können. Aus diesem Grund werden alle Eltern gebeten, wenn möglich entsprechend zu planen und eigene Vorkehrungen zu treffen.

Betroffene Eltern, welche eine Betreuung in der Notfallgruppe wünschen, können sich ab sofort an das Amt für Soziales, Jugend und Familie unter der Telefonnummer 07361 / 52-1248, wenden. Die Notfallgruppe kann eine Öffnungszeit an den Streiktagen von 7 bis 13.30 Uhr sicherstellen und Kinder ab dem dritten Lebensjahr aufnehmen.