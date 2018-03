Streik hat die Ostalb erreicht

Nach ersten Arbeitsniederlegungen am Dienstag in Ulm und am Mittwoch in Heidenheim werden nun Beschäftigte der Kommunen im Landkreis Ostalb in die Proteste einbezogen. Am heutigen Donnerstag sind in Aalen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Ab Beginn der Frühschicht bis Ende der Spätschicht wird das Ost-alb-Klinikum Aalen betroffen sein. Verdi hat hierzu mit dem Arbeitgeber eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen, die vorsieht, dass für eventuelle Notfälle eine ausreichende Personalbesetzung vorhanden ist, jedoch elektive Maßnahmen und Diagnostik an diesem Tag nicht stattfinden

Ab 11 Uhr wird der Warnstreik ausgeweitet, betroffen sind die Stadt Aalen, die Stadtwerke, die Agentur für Arbeit und das Landratsamt Ost-albkreis. Bereits um 10.30 Uhr werden die Tarifbeschäftigten der Kreissparkasse Ostalb in den Ausstand gerufen. Um 12 Uhr werden sich die Streikenden am Marktplatz in Aalen zu einer Kundgebung versammeln.

Am Freitag wird die Warnstreikwelle in Schwäbisch Gmünd ankommen. Beschäftigte aus verschiedenen Einrichtungen und Betrieben des öffentlichen Dienstes werden zum Warnstreik aufgerufen.