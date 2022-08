Street-Food-Spektakel steigt auf dem Aalener Greutplatz

Veranstaltungen mit Foodtrucks im Rahmen von Aktionen des Innenstadtvereins Aalen City aktiv auf dem Spritzenhausplatz und auf dem Gmünder Torplatz kennen die Aalener bereits. Jetzt steigt allerdings von Freitag, 19. August, bis Sonntag, 21. August, auf dem Greutplatz ein großes Street-Food-Spektakel, das von Xclusive Events organisiert wird.

Aalen ist die elfte Station, an der der Veranstalter am kommenden Wochenende mit seinem Schlemmerfest Halt macht. Auf die Kreisstadt aufmerksam geworden sei er im Rahmen seiner Sommertour, in der er bereits in Dillingen und Donauwörth zu Gast gewesen sei. Angesichts der unmittelbaren Nähe zu Aalen habe es sich angeboten, hier einen Zwischenstopp einzulegen, teilt die für die Pressearbeit zuständige Mitarbeiterin auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit.

Am kommenden Wochenende dürfen sich die Besucher auf dem Greutplatz auf bis zu 20 Stände freuen, an denen Gerichte aus aller Welt angeboten werden sollen. Das Angebot reiche von mexikanischen Tacos bis zu Spezialitäten aus Afrika, verspricht der Veranstalter. Auch süße Speisen würden in jeglicher Vielfalt angeboten. Für Kinder gebe es überdies eine XXL-Hüpfburg und eine Seifenblasenmaschine und die Erwachsenen dürften sich über Cocktails freuen. Überdies sei ein Bühnenprogramm geplant.

Das Event steigt am Freitag, 19. August, von 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 20. August, von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag, 21. August, von 11.30 bis 21 Uhr. Aus Sicherheitsgründen dürften keine großen Rucksäcke, die größer als DIN A4 sind, mitgenommen werden. Hunde seien erlaubt, wenn sie an der Leine geführt werden. Am Eingang würden aus Sicherheitsgründen Taschenkontrollen stattfinden. Ohne Eintritt sei die Veranstaltung angesichts der Auflagen leider nicht umsetzbar, teilt der Veranstalter mit. Insofern würden drei Euro berechnet, Kinder unter zwölf Jahren hätten freien Eintritt. Jeder bekomme beim Einlass allerdings einen Getränkegutschein in Höhe von einem Euro geschenkt. Der Eintritt in Höhe von drei Euro müsse allerdings nur einmal bezahlt werden und gelte für das gesamte Wochenende.

Die auf dem Greutplatz agierenden Gastronomen und Foodtrucker würden sich über einen regen Besuch freuen. Wegen Corona seien sie seit zwei Jahren gebeutelt gewesen und jetzt über jeden Euro froh, der zum Erhalt ihrer Existenzen beitrage, sagt der Veranstalter. Um die Betroffenen des Ukraine-Kriegs zu unterstützen, gebe es am Eingang eine Spendenaktion. Die Gelder würden einem ukrainischen Hilfsverein zugutekommen.