Straßenlampen brennen am hellen Tag

Über am helllichten Tag brennende Straßenlampen haben sich zahlreiche Bürger am Samstagnachmittag gewundert. In der gesamten Stadt Aalen gingen bei diesen kurz vor 16 Uhr die Lichter an. Dies war nicht nur im privaten Kreis ein Thema, sondern wurde auch bei den Wasseralfinger Festtagen thematisiert. Große Diskussionen hat es vor allem in den sozialen Medien wie Facebook gegeben. In Zeiten der Energiekrise stieß vielen die Energieverschwendung sauer auf. Auch Kritik an den Stadtwerken wurde laut.

Normalerweise hagelt es gegenüber den Aalener Stadtwerken immer dann Vorwürfe, wenn die Lichter ausgehen und die Bürger nicht mit der notwendigen Energie versorgt werden. Am Samstag war dies allerdings anders. An diesem Tag waren die Straßenlampen bereits am frühen Nachmittag hell erleuchtet. Ganz zur Verwunderung vieler Bürger, die zu dieser Zeit unterwegs waren.

„Energiesparen um 16.10 Uhr“ schrieb ein User auf der Facebookseite „Du weißt, dass Du aus Aalen bist“ und brachte damit eine regelrechte Diskussion in Gang. Zahlreiche Kommentare trudelten auf seinen Post ein. Anhand dieser wurde schnell klar, dass die Festtagsbeleuchtung am Nachmittag nicht nur punktuell ein Problem war, sondern die Gesamtstadt betroffen hat.

Fachsenfeld, Dewangen, Unterkochen, Unterrombach, Hofherrnweiler, Hofen, Wasseralfingen – überall brannten die Laternen bereits ab dem Nachmittag. Auch über die Ursache wurde in der Gruppe spekuliert.

Licht ins Dunkel bringt jetzt auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“ der Pressesprecher der Stadtwerke, Igor Dimitrijoski. „Aus Energiespargründen schalten wir unsere Straßenbeleuchtung nicht einfach nur über eine astronomische Zeitschaltuhr ein und aus, sondern nach den beiden Kriterien Helligkeit und Uhrzeit.

Am Samstag sei an dem Helligkeitssensor auf dem Dach der Leitzentrale der Stadtwerke ein Defekt eingetreten, der trotz üppigen Sonnenscheins einen Wert von weniger als 221 Lux angezeigt habe. Dies sei für die Leitstelle das Signal gewesen, der Rundsteueranlage das Signal zu geben, die Straßenbeleuchtung einzuschalten.

Etliche Anrufe seien am Samstag von Bürgern beim Bereitschaftsdienst eingegangen. Dieser habe dann versucht, der Rundsteuerung einen Ausbefehl zu senden. Daraufhin sei die Straßenbeleuchtung ausgegangen. Allerdings habe der defekte Helligkeitssensor immer noch Dunkelheit angezeigt.

Der Programmierung folgend, habe die Leitstelle dann die Straßenbeleuchtung wieder eingeschaltet. Im Weiteren sei es dann gelungen, den defekten Sensor als Störungsursache zu lokalisieren und den Programmabschnitt Helligkeitssteuerung außer Betrieb zu nehmen. Da diese Programmänderungen nicht von allen Mitarbeitenden getätigt werden könnten, sei ein Mitarbeiter außerhalb der Rufbereitschaft aktiviert worden.

Mittlerweile sei von den Stadtwerken ein neuer Helligkeitssensor kurzfristig bestellt worden. Bis zu dessen Eintreffen werde die Straßenbeleuchtung allein über die Zeitschaltuhr geschaltet, sagt Dimitrijoski.