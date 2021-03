Straßenbauer legen wieder los

Sofern es die Witterung zulässt, wird es im März im Straßenbau wieder kräftig vorangehen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Es sei deshalb mit folgenden Verkehrsbehinderungen zu rechnen:

Für vorbereitende Maßnahmen für den Bau der geplanten Unterführung Kettelerstraße/Alte Heidenheimer Straße muss bis Ende April der Fußweg parallel zur Ostrampe der Hochbrücke für die Verlegung von Versorgungsleitungen gesperrt werden. Eine Umleitung für Fußgänger ist ausgeschildert. Im Zuge dieser Baumaßnahme kommt es während der Osterferien zu einer Teilsperrung der Ostrampe der Hochbrücke.

Der Gehweg der Zebertstraße im Pelzwasen ist wegen der Erstellung eines Mehrfamilienhauses bis voraussichtlich April voll gesperrt. Fußgänger werden gebeten, den gegenüberliegenden Gehweg zu nutzen. Die Zebertstraße ist nur in einer Fahrtrichtung befahrbar. Der Verkehr wird mit einer Einbahnstraßenregelung über die Gerok- und Hölderlinstraße umgeleitet.

Die Arbeiten zur Erstellung eines Wendehammers in der Röntgenstraße im Industriegebiet dauern noch bis voraussichtlich Ende Mai an. Hierzu müssen die Fahrbahn auf Höhe Gebäude Nummer 17 halbseitig und der Gehweg voll gesperrt werden.

In der Seestraße in Ebnat kommt es voraussichtlich ab Mitte März bis Ende Juli für den Einbau von Stromversorgungsleitungen durch die Stadtwerke abschnittsweise zu Vollsperrungen. Die Zufahrten zu den Hauseingängen sind während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Die Bushaltestelle wird in die Ringstraße, Einmündung Toggenburgerstraße, verlegt.

Für den Bau der Ebnater Nordumfahrung muss auf Höhe Jugendzentrum der Krautgartenweg bis Ende Juli voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Ab Ende Februar kommt es wegen des Einbaus eines Gehwegs in der Hohenstaufenstraße in Dewangen auf Höhe der Kita bis Mitte März zu Behinderungen, die Durchfahrt ist jederzeit gewährleistet. Für den Einbau einer Querungshilfe für den Fußgängerverkehr muss die Rechbergstraße zwischen Hohenstaufenstraße und Stuifenweg ab Mitte März bis voraussichtlich Ende des Monats voll gesperrt werden.

Wegen Arbeiten zur Kanalerneuerung im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen Braunenberg muss die Spieselstraße in Wasseralfingen ab 1. März auf Höhe der Sonnenbergstraße bis voraussichtlich Ende April voll gesperrt werden. Die Zufahrt für Anwohner ist während der gesamten Baumaßnahme möglich.

Im Zuge von Erneuerungen der Versorgungsleitungen im Kutschenweg in Unterkochen wird dieser voraussichtlich vom 15. März bis 11. September teilweise für den Verkehr gesperrt. Mit zeitweisen Behinderungen für Fußgänger ist ebenfalls zu rechnen. Auch der Radverkehr wird in diesem Zuge über die Turn- und Festhalle umgeleitet.

Im Zuge der Umgestaltung der Ahelfingerstraße in Oberalfingen wird der südliche Teil zwischen Hubertuskapelle und Hirtengasse bis voraussichtlich Ende Juni voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Bus fährt in dieser Zeit über die Verbindung „Im Letten“.