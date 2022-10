Straßenbauarbeiter ahnt nichts: Da fährt ihn ein Auto um

Schwere Verletzungen hat ein 54 Jahre alter Arbeiter bei einem Unfall am Donnerstagmittag erlitten.

Kurz nach 13 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Auto auf der Landesstraße 1029, von der B 29 kommend, in Richtung Wasseralfingen. Wegen Markierungsarbeiten war die Fahrbahn in diesem Bereich verengt und durch Pylonen abgesichert. Der 74-Jährige überfuhr zwei Pylonen und fuhr in den Arbeitsbereich ein, wo er dann den auf der Fahrbahn knienden Mitarbeiter mit der Fahrzeugfront erfasste.

Dieser wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.