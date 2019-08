Viele strahlende Gesichter hat es am Donnerstag in Ebnat gegeben. Der Grund: Der Sportverein Ebnat konnte für das neue Kunstrasenspielfeld bei der Jurahalle den ersten Spatenstich vornehmen. Rund 100 interessierte Bürger sind zu dieser kleinen Feier gekommen.

„Für uns geht heute ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wir freuen uns wahnsinnig“, sagte der Vorsitzende des Sportvereins, Lothar Weber. Er betonte, dass es jetzt in der Gemeinde ein geschlossenes Sportzentrum gebe. Das Projekt Kunstrasenplatz habe eine überaus lange Vorgeschichte, doch wolle man an diesem Tag der Freude den Blick nach vorne richten. Der neue Platz sei vor allem für die Jugendmannschaften des SV Ebnat bestimmt. Zum Zeitplan war zu erfahren, dass das Spielfeld Ende November fertiggestellt werden soll. Aus Umweltschutzgründen hat man sich für eine Ausstattung mit einem Korkbelag entschieden.

Der besondere Dank von Weber galt Oberbürgermeister Thilo Rentschler, der das Thema Kunstrasenplatz 2014 wieder aufgegriffen habe, sowie Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann für sein großes Engagement in der entscheidenden Phase. Außerdem dankte der Sportvereinsvorsitzende Marcel und Hubert Knoblauch, ohne deren großen Einsatz bei der Planung und Bauleitung dieses Projekt nicht zu realisieren gewesen sei.

Stadt zahlt kräftig mit

Oberbürgermeister Thilo Rentschler bezifferte den städtischen Zuschuss für die Baukosten von insgesamt knapp 700 000 Euro auf 350 000 Euro. Außerdem investiere die Stadt Aalen 320 000 Euro für die Verlegung und den Neubau des Festplatzes. Zusätzlich entstünden auf dem alten Ebnater Sportplatz 13 Wohnbauplätze. „Ich habe noch nie so viele strahlende Gesichter in Ebnat gesehen“, sagte Rentschler. Mit einer gehörigen Portion Geduld, Hartnäckigkeit und Fingerspitzengefühl habe man dieses Projekt jetzt realisiert.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Uwe Grieser hob hervor, dass sich der Ortschaftsrat sehr lange mit dem Thema Kunstrasenplatz befasst habe. Dabei habe man den Bedarf des Sportvereins nie infrage gestellt, es sei immer nur um den Standort gegangen. Grieser freute sich, dass der neue Platz einen umweltfreundlichen Belag erhalte und vor allem für Kinder und Jugendliche gebaut werde.

Dann schritten die Vertreter der beteiligten Baufirmen, der Stadt und des Sportvereins zur Tat und nahmen mit viel Schwung den ersten Spatenstich vor.