Straße ab Montag voll gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart führt derzeit am zweiten Bauabschnitt der Landesstraße 1165 zwischen Lauterburg und Essingen Sanierungsarbeiten durch. Die Arbeiten sind im Plan. In diesem Zusammenhang wird die enge Kurve am Ortseingang im Bereich der K 3283 zur Verbesserung der Verkehrssicherheit aufgeweitet. Dies kann nur unter halbseitiger Sperrung des Straßenbereiches erfolgen. Die Sperrung wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. In der Zeit vom 2. bis 4. Mai erfolgen hierfür die Asphaltarbeiten, die jedoch nur unter Vollsperrung gemacht werden können. In dieser Zeit ist Hohenroden deshalb nur aus Richtung Lautern erreichbar. Nach erfolgter Auskühlung der Asphaltschichten wird die Sperrung zwischen Ortsausgang Essingen und der Kreisstraße 3283 im Laufe des 5. Mai wieder aufgehoben.