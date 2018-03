Storch kündigt auf dem Alten Rathaus den Frühling an

Nicht nur der Aalener Spion hat am Samstagmorgen von seinem Turm herab das Treiben auf dem Aalener Wochenmarkt beobachtet. Auch ein Storch verfolgte auf dem Dach des Alten Rathauses interessiert das Marktgeschehen und genoss obendrein die warmen Sonnenstrahlen. Bleibt zu hoffen, dass Meister Adebar seinem Namen als einer der ersten Frühlingsboten gerecht wird und der Winter und die Kälte bald ein Ende haben. Und vielleicht war sein Besuch in Aalen auch ein Zeichen dafür, dass der Klapperstorch bald jede Menge Babys in die Kreisstadt bringt.