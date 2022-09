Störung bei der Telekom: Zahlreiche Haushalte waren tagelang ohne Festnetz und Internet

Kein Festnetz, keine Internetverbindung. Zahlreiche Haushalte in Aalen waren ab Freitag von der Außenwelt abgeschnitten. Getroffen hat es auch Leser der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ in der Bischof-Fischer-Straße, die seit Freitagabend nonstop in Kontakt mit dem Telekom-Kundencenter gestanden haben. Behoben wurde die Störung laut des Pressesprechers von Telekom am Dienstag gegen 17.30 Uhr.

Was am Freitagabend eher den Anschein einer kurzfristigen Störung hatte, die auf den Anschluss einzelner Haushalte begrenzt ist, hat sich am Wochenende als eine größere Störung entpuppt, die etliche Bürger betroffen hat. Telefonieren und Surfen im Internet waren Fehlanzeige. Bei Betreibern von Geschäften und Bürgern, die seit Corona im Homeoffice arbeiten, lagen die Nerven blank. Etliche Anrufe beim Kundencenter folgten, mit der Nachricht, dass sich Techniker des Problems annehmen würden.

Diese waren am Dienstagmorgen auch im Einsatz, um dem Problem auf den Grund zu gehen. Dieses konnte laut Pressesprecher der Telekom am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr behoben werden. Vermutlich sei für die Störung eine defekte technische Baugruppe in der Netztechnik verantwortlich gewesen und Gott sei Dank keine defekte Glasfaser, die aufwendige Tiefbauarbeiten nach sich gezogen hätte.

Bei künftigen Störungen sei es wichtig, dass Kunden „uns ihre Anschlussstörung melden“, sagt der Pressesprecher. „Sobald uns eine Störungsmeldung vorliegt, beginnen wir mit der Fehlersuche.“ Im Falle einer längeren Festnetzstörung biete die Telekom wie im vorliegenden Fall ihren Kunden auch Alternativen über Mobilfunk an. Dazu zählten eine kostenfreie Anrufweiterschaltung auf ein Mobilfunkgerät oder das Aufbuchen von Datenvolumen fürs Handy. „Ebenfalls bieten wir ein sogenanntes Internet-Schnellstartpaket an.“ Dieses bestehe aus einem mobilen WLAN-Router, einer SIM-Karte für die Verbindung zum LTE-Netz und einem Gutschein mit Datenvolumen.

Ebenso bestehe die Möglichkeit, dass der eigene Anschluss statt Kabel übergangsweise über Mobilfunk via LTE genutzt werden kann. Für Kunden, die kein eigenes Mobiltelefon besitzen, würden Notfall- und Senioren-Handys bereitgestellt.