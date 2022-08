Stödtlen/Tannhausen weiter im Torrausch

Da hat es wieder ordentlich gerappelt. In der Fußball-Kreisliga A kommt unter anderem der FC Ellwangen und Eigenzell-Ellenberg an diesem Sonntag mächtig unter die Räder.

Kreisliga A I: Essingen II – Schechingen 2:3 (1:1). Tore: 1:0 M. Zelic (23.), 1:1, 1:2 M. Schneider (30. 60.), 1:3 F. Heinrich (70.), 2:3 F. Seliger (87.).

Hohenstadt/Untergröningen – Böbingen 1:5 (1:2). Tore: 1:0 M. Klotzbücher (34.), 1:1, 1:3 N. Knödler (40., 64.), 1:2, 1:4 M. Sissoko (45+1., 66.), 1:5 D. Melcher (90.).

Kreisliga A II: Ellwangen - SGM Stödtlen/Tannhausen 1:5 (1:1). Tore: 0:1 Eigentor (43.), 1:1 A. Etudaiye (45.), 1:2, 1:3, 1:4 D. Feil (59., 80., 85.), 1:5 M. Wille (86.). Bes. Vork.: Rote Karte Ellwangen (76.). Ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit, die turbulent endete. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste dann deutlich stärker, der FC nutzte seine Chancen nicht. Mit der Roten Karte kippte das Spiel zugunsten der Gastmannschaft, die ihre Angriffe erfolgreich beendeten. Reserven: 1:0.

SG Eigenzell-Ellenberg – Kerkingen 0:7 (0:3). Tore: 0:1, 0:7 M. Krisch (9., 70.), 0:2, 0:4, 0:6 M. Bühler (36., 55., 66.), 0:3 D. Deissler (42.), 0:5 A. Leib (64., FE). Bes. Vork.: Rote Karte Eigenzell-Ellenberg (5.). Heimelf hat nicht gemeldet

U. Wasseralfingen – Zöbingen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 N. Schlipf (78.), 1:1 E. Konetzky (90.+2.). Eine glückliche Punkteteilung für Wasseralfingen, da Zöbingen über das gesamte Spiel überlegen war.

Hüttlingen – Bopfingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 J. Waibel (FE, 45.+2), 2:0 M. Melzer (52.), 3:0 M. Freimuth (71.). Bes. Vork.: Rote Karte Bopfingen (45+1.). Zu Beginn hatte Bopfingen mehr Chancen, die allerdings nicht genutzt wurden. Mit dem Pausenpfiff konnte Hüttlingen per Foulelfmeter das 1:0 erzielen. In der zweiten Hälfte war der Gastgeber die bessere Mannschaft und gewann verdient mit 3:0.

Elchingen – Pfahlheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0 L. Schaff (31.), 1:1 L. Böhm (50.), 2:1 N. Krause (90+3.). In einer temporeichen Partie konnte sich der SVE verdient am Ende mit 2:1 durchsetzen und sammelte drei weitere Punkte in der Kreisliga A II.

SSV Aalen – Westhausen. 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Massopust (63.), 0:2 Frei (79.), 0:3 Lackner (89., FE). Der SSV musste schon stark ersatzgeschwächt in die Partie gehen, war aber in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Drei hundertprozentige Chancen wurden nicht genutzt und so ging es für Westhausen glücklich mit 0:0 in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte legte Westhausen eine sehr harte Gangart an den Tag. Nachdem dann drei Spieler des SSV verletzt den Platz verlassen mussten, gelang Westhausen in der 63. Minute das glückliche 1:0. Durch die harte Gangart fand der SSV dann nicht mehr richtig ins Spiel und musste dann noch zwei weitere Gegentreffer hinnehmen.

Kirchheim/Dirgenheim – Rosenberg 2:1. Heimelf hat nicht gemeldet.

Schrezheim – Röhlingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 D. Kucher (5.), 2:0 F. Gaugler (62.), 3:0 M. Babbel (90.+3.). Die erste Halbzeit war ausgeglichen mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Die SG ging durch eine Standardsituation in Führung und bracht diese in die Halbzeit. Im zweiten Durchgang gab es auf beiden Seiten mehrere Chancen, wobei die SG diese besser nutze. Schockmoment in der 60. Minute als Daniel Schmid nach einem Zusammenstoß mit dem Röhlinger Torwart liegen blieb und behandelt und anschließend ausgewechselt werden musste. Den darauffolgenden Elfmeter vergab die SG. Bes. Vork.: Schrezheim verschießt FE (61.).

Kreisliga A III: Härtsfeld - Niederstotzingen/Rammingen 3:2. Keine weiteren Angaben.

Königsbronn/Oberkochen – Mergelstetten 1:2 (0:2). Tore: 0:1 P. Beyer (18.), 0:2 D. Frickinger (21.), 1:2 C. Leister (47.).