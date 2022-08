Stödtlen/Tannhausen überrollt auch Schrezheim

Was für eine Machtdemonstration. Die SGM aus Stödtlen/Tannhausen kann nach drei Spieltagen bereits 16 Tore vorweisen. Es folgen Kerkingen mit zwölf und der TSV aus Hüttlingen mit elf eigenen Treffern. Bislang können einem die Gegner in der A-Liga bei diesem Trio fast leidtun.

Kreisliga A I: Böbingen - Essingen II 4:0 (2:0). Tore: 1:0,3:0 M. Ecker (13., 66.), 2:0 N. Knödler (37.), 4:0 T. Theuergarten (88.).

Bettringen II - SGM Hohenstadt/Untergröningen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 C. Groiß (35.), 1:1 F. Berroth (56.). Bes. Vork.: Gelb Rote Karte SGM (90+6.).

Kreisliga A II: Westhausen – Elchingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 S. Pilz (34.), 1:1 T. Köhler (73.). Ein insgesamt leistungsgerechtes Unentschieden zwischen beiden Mannschaften. Damit bleiben beide Teams in der Liga weiterhin ungeschlagen. Reserven: 3:6.

Pfahlheim – Hüttlingen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 R. Gentner (18.), 0:2 J. Baumgärtner (35.), 0:3 M. Freimuth (47.), 0:4 J. Hahn (64.). Ein verdienter Sieg für die Gäste aus Hüttlingen, die ihre Chancen konsequent nutzten.

Bopfingen - SGM Union Wasseralfingen 1:2 (0:2). Tore: 0:1 A. Kebenik (18.), 0:2 T. Schneider (20.), 1:2 D. Frosch (58.). Es war eine unnötige Niederlage für den TVB. Bopfingen verpasste es wieder mehrmals in Führung zu gehen. Die Gäste machten mit einem Doppelschlag den Sieg klar. Bopfingen drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, allerdings vergebens. Reserven: 3:2.

Zöbingen - SG Eigenzell-Ellenberg 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Gruber (35.), 1:1 Keiler (57.). Zöbingen war in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft und ging nach zahlreichen vergebenen Torchancen verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit rächten sich die die vergebenen Torchancen und die Gäste konnten den Ausgleich erzielen. Zum Ende ein glücklicher Punktgewinn für die Gäste. Reserven: 2:1.

Kerkingen – Ellwangen 3:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 A. Leib (22., 24.), 2:1 F. Selimi (44.), 3:1 D. Doppelbauer (55.). Kerkingen hatte das Spiel zu jederzeit im Griff und gewinnt verdient. Reserven: 2:1.

SGM Stödtlen/Tannhausen – Schrezheim 5:0 (2:0). Tore: 1:0 D. Weißenburger (29.), 2:0, 4:0 D. Feil (35., 78.), 3:0 N. Ilg (52.), 5:0 M. Wille (90.). Die SGM aus Stödtlen/Tannhausen hatte zu jederzeit das Spiel unter Kontrolle, auch kämpferisch konnte die SGM mehr als überzeugen. Herausgespielte Tore und ein 40 Meter Hammer in der 90. Minute durch Marius Wille machten den 5:0-Heimsieg perfekt. Reserven: 2:4.

Adelmannsfelden - Kirchheim/Dirgenheim 2:0 (0:0). Tore: Kevin Bernecker (59., 64.). Eine lange Zeit ereignisarme und ausgeglichene Partie entscheidet die Heimelf, dank starken 30 Minuten in der zweiten Halbzeit am Ende verdient für sich durch Doppeltorschütze Kevin Bernecker.

Rosenberg - SSV Aalen 4:4 (2:2). Tore: 0:1, 2:3 D. Essome (18). 0:2 M. Omeirat (23.), 1:2 B. Rathgeb (40.), 2:2 P. De Gruyter (45+1.), 2:4 D. Gülbahar (69.), 3:4 A. Atris (73.), 4:4 D. De Gruyter (83.). Bes. Vork.: Rote Karte Hügel (SSV Aalen, 82.). Die Heimmannschaft war über die gesamte Partie die spielbestimmende Mannschaft. Die Gäste aus Aalen nutzten ihre wenigen Chancen konsequent und konnten am Ende mit dem Unentschieden mehr als zufrieden sein.