Stipendium der Hugo-Rupf-Stiftung vergeben

Die Hugo-Rupf-Stiftung zeichnet jedes Jahr Nachwuchskräfte aus der Region Ostwürttemberg aus, die über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung verfügen, sich stetig weiterbilden und sich zudem sozial engagieren. Diesjährige Preisträgerin ist Katrin Schultheiß, die an der Graduate School Ostwürttemberg studiert.

In einer Feierstunde übergab Nikolas Palmarini, Vorsitzender des Vorstandes der Hugo-Rupf-Stiftung und Enkel des Stiftungsgründers, ein Stipendium in Höhe von 4500 Euro an Schultheiß. Die Stipendiatin promovierte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und schloss diese mit magna cum laude ab. Seit 2012 arbeitete Schultheiß zunächst als Projektleiterin bei der Innovation Lab GmbH Heidelberg und anschließend als Entwicklerin und Fachverantwortliche für Ionenstrahlsäulen bei der Zeiss Microscopy in Oberkochen.

Bei ihren beruflichen Stationen konnte Schultheiß bereits erste Projektleitungs- und Teilverantwortung übernehmen und möchte sich nun für weitere Zukunftsaufgaben im Bereich Management und Führung weiterqualifizieren. Daher hat sie in diesem Jahr ihr berufsbegleitendes MBA-Studium an der Graduate School Ostwürttemberg begonnen. Nun steht die Stipendiatin vor der Herausforderung, als bald dreifache Mutter Berufstätigkeit, Familie und ein Masterstudium zu vereinbaren.