Eine schöne, stimmungsvolle Tradition mit Fackeln und natürlich dem Steigerlied: Mit ihrer Abendserenade hat die SHW Bergkapelle am Sonntagabend das Ende der 47. Wasseralfinger Festtage eingeläutet und für die letzten Takte auf dem Stefansplatz gesorgt. Besorgt waren manche Gäste beim Blick in die dunklen Wolken gewesen. Wie die zwei Tage zuvor bleib es aber trocken und so hatten die Wasseralfinger mit ihren Tausenden Gästen bei zwar etwas kühlerem, aber angenehmen Wetter drei Tage lang unbeschwert feiern können. Foto: Markus Lehmann (lem)