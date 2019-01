Stimmgewaltig, witzig und charmant

Stimmgewaltig, witzig, charmant, aber auch elegant und musikalisch auf hohem Niveau haben sich die „Musical Moments“ von Espen Nowacki in Aalen präsentiert. Das Publikum in der fast vollen Stadthalle erlebte eine mitreißende Show mit Szenen und Hits aus 19 Musicals.

Aalener Publikum: lern- und begeisterungsfähig

Wer einen ruhigen Abend erwartet hatte, sah sich getäuscht, denn die Zuschauer wurden immer wieder in das bunte Programm mit eingebunden. Eine leichte Übung war es noch rhythmisch zu klatschen, schon schwieriger wurde es, als das Publikum etwas singen sollte. Auch galt es, unter fachkundiger Anleitung die eine oder andere kleine Choreografie hinzulegen. Das Aalener Publikum erwies sich als lern- und begeisterungsfähig.

Diese Begeisterung war auch bei den Darstellern Zoltan Tombor, Dominik Halamek, Nadine Hammer, Jessie Roggemann Traut, Lina Ritters, Anjuska Dabanovic, Anna Carave und natürlich beim Hauptprotagonisten Espen Nowacki in jeder Phase der Show zu spüren. Die Künstler agierten mit viel Herzblut, der Funke sprang von der ersten Minute an aufs Publikum über.

Auch in musikalischer Hinsicht erwiesen sich die Bühnenakteure den hohen Anforderungen voll gewachsen, denn es ist nicht einfach Musicals mit ganz unterschiedlichem Charakter aus einem Guss zu präsentieren – dem Ensemble ist dies vortrefflich gelungen. Ob fröhlich, romantisch, poppig, dramatisch oder wild und rockig: Die „Musical Moments“ versprühten alle ihren ganz eigenen Zauber von Musik und Tanz. Passende Bühnenbilder auf der Leinwand und natürlich die vielfältigsten Kostüme komplettierten die Inszenierung.

Zu den von dramatischen Elementen geprägten Szenen zählten das Duett aus dem Phantom der Oper, „Wein’ nicht um mich, Argentinien“ aus Evita und „Draußen“ aus „Der Glöckner von Notre Dame“.

Beim Tanz der Vampire schlichen sich die Geister ins Publikum und inszenierten dann einen wilden Tanz.

Einen ganz anderen Charakter hatten die Songs aus „Grease“ im Discosound und beim „Farbenspiel des Winds“ aus „Pocahontas“ trat der Wilde Westen schwungvoll in Aktion. Ausgesprochen witzig daher kam der Schuh des Manitou mit unter anderem „Ich trinke Uozo“.

Romantische Akzente setzten Szenen aus „Aladdin“ und aus „Ludwig II“, bevor mit „We will rock you“ die Post abging. Vergnügen pur boten die Nonnen aus „Sister Act“ in rasantem Tempo.

Die Damen aus „The Rocky Horror Show“ machten sich in aufreizenden Kostümen auf die Suche nach klitschigen Männertypen im Publikum – doch wurden sie, wie es sich gehört, dabei nicht fündig. Dafür zeigten sich die Besucher bei der anschließenden kleinen Choreografie zu „Time Wrap“ in bester Form. Für einen weiteren Stimmungshöhepunkt sorgte der „Sonderzug nach Pankow“ aus Hinterm Horizont. Dann gaben sich bei „Mit 66 Jahren“ aus „Ich war noch niemals in New York“ Udo Jürgens in seinem legendären Bademantel und Udo Lindenberg mit Schlapperhut und Sonnenbrille die Ehre. Mit einigen Liedern aus „Mamma Mia“ endete die flotte Show. „Thank you for the Music“ – Danke für die Musik – hieß der letzte Titel. Dem ist nichts hinzuzufügen.