Stiftung unterstützt Familienbildungsstätte

Die kirchliche Stiftung „Zukunft für Familie“ in Aalen hat der Familienbildungsstätte Aalen (FBS) einen Scheck in Höhe von knapp 4000 Euro überreicht. Den Betrag von genau 3875 Euro überreichten der Vorsitzende Ulrich Theiss und die Kuratoriumsmitglieder Helmut Erhardt und Josef Kaudel an Doris Klein, die Geschäftsführerin der FBS.

Das Geld wird für drei Projekte verwendet: „wellcome“ unterstützt mit praktischen Hilfen seit 2008 Familien, in die ein Neugeborenes kommt. PEKiP, das Prager Eltern-Kind-Programm, begleitet Eltern mit einem Kleinkind mit dem Ziel, die Beziehung zwischen Kind und Eltern möglichst gut zu gestalten (seit 2014 gibt’s dafür keinen Landeszuschuss mehr). Schließlich bietet die FBS seit zweieinhalb Jahren eine Männersprechstunde an. Dabei geht es darum, die Rolle von Männern in der Familie, als Partner und nicht zuletzt im Job zu sehen und Konflikten zu begegnen. Die Männer zahlen dazu einen Anteil, den Rest übernimmt die Stiftung.