Das neue Jahr beginnt mit einem neuen Geschäftsführer bei der Stiftung Schloss Fachsenfeld. Zum 1. Januar hat Hannes Täuber die Geschäftsführung der Stiftung übernommen. Die Neubesetzung wurde in der Sitzung des Stiftungsrates am 23. November vergangenen Jahres beschlossen. Hannes Täuber übernimmt damit die Aufgaben von Ingrid Hertfelder, die im Jahr 2022 als Geschäftsführerin tätig war.

„Ich danke im Namen der Stiftung Ingrid Hertfelder für ihre Arbeit im vergangenen Jahr. Sie hat nach zwei Jahren Corona-Pause neuen Schwung in unser Schloss gebracht und viele wichtige Dinge angestoßen“, sagte OB Frederick Brütting, Vorstand der Stiftung. Ingrid Hertfelder ist im Hauptberuf Fotografin, sie wird sich nun wieder ihren eigenen Kunst- und Fotografieprojekten widmen und der Stiftung weiter verbunden bleiben.

Täuber ist 38 Jahre alt. Er ist in Aalen geboren und aufgewachsen. Er hat in Tübingen und Bologna Kunstgeschichte studiert und war während seines Studiums für die Stiftung Schloss Fachsenfeld als Praktikant und freier Mitarbeiter tätig. In den verganenen acht Jahren arbeitete er für das Institut für Kulturaustausch in Tübingen und organisiert nationale und internationale Ausstellungen.

Die Stiftung Schloss Fachsenfeld ist eine gemeinnützige Stiftung des privaten Rechts. Sie hat den Auftrag, kulturelle Aufgaben zu fördern, das Schloss, den Schlosspark und die Kunstsammlung zu erhalten. uxsm über hinaus soll die Stiftung nach dem Willen des Stifters Freiherr Reinhard von Koenig Fachsenfeld den Natur- und Umweltschutz sowie die Wissenschaften fördern. 2022 haben über 3000 Gäste das Schloss besucht. Zum Programm gehörten zwei Kunstausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen, ein Adventsmarkt, Führungen und ein Treffen junger Kreativer aus der Region. Auch etliche Traungungen und Tagungen fanden hier statt.