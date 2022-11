Stiftung Haus Lindenhof dankt Ehrenamtlichen

390 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in den Einrichtungen der Stiftung Haus Lindenhof. Dies ist nach zweijähriger Corona-Pause nun wieder mit einem Ehrenamtsfest gefeiert worden. „Ehrenamt ist ein Geschenk, das man durch Geld nicht aufwerten kann“, sagte Professor Wolfgang Wasel, Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof, in seinem Grußwort.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, so Wasel weiter, „wie abhängig wir von anderen sind“. Ehrenamtliches Engagement schaffe Lebensqualität und helfe, dass Menschen Teilhabe am Leben haben.

Ehrenamt sei keine Arbeit, die nicht bezahlt werde, sie sei unbezahlbar, sagte Achim Hollenbach, Leiter des Bereiches Wohnen und Pflege im Alter. Sein Kollege für den Bereich Wohnen und Arbeiten für Menschen mit Behinderung ergänzte: „Die Corona-Pandemie war für uns eine sehr schwere Zeit mit riesigen Herausforderungen, unsere Seniorinnen und Senioren und unsere Menschen mit Behinderung haben Sie alle in dieser Zeit sehr vermisst.“

Gmünds Bürgermeister Julius Mihm versicherte in seinem Grußwort an die Ehrenamtlichen der Stiftung: „Sie tragen dazu bei, dass die Bewohnerinnen und Bewohner mittendrin im Leben stehen.“ So vielfältige Angebote könnten von Hauptamtlichen alleine niemals bewältigt werden.

Musikalisch umrahmt wurde das Fest durch das Folkloretrio Musica est-ovest. Viel Beifall gab es auch für eine Breakdance-Einlage der Tanzschule Kulturwerk unter der Leitung von Memi Demiri.

Wie bei den bisherigen Ehrenamtsfesten der Stiftung Haus Lindenhof, wurden wieder, stellvertretend für so viele, zwölf langjährig Engagierte mit einer Dankesurkunde und einem Geschenkkorb geehrt: Paul Lerchenmüller aus Waldstetten, Anne Waizmann und Ellen Lamb aus Aalen, Heidi Wilk aus Heidenheim und Gertrud Rief aus Abtsgmünd. Vom Kardinal-Kasper-Haus in Wäschenbeuren waren es gleich sieben Personen, die jedoch nicht alle am Fest teilnehmen konnten: Irmtrudi Krauss, Herrmann Knoblauch, Heinz Nothardt, Fritz Schmid Edwin Steinle, Alina Fauth und Susann Schmidt.