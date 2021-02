Sternsinger spenden über 30 000 Euro

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Stephanus kann auf eine erfolgreiche und in Corona-Zeiten etwas andere Sternsingeraktion zurückblicken. Durch verschiedene Aktionen kamen 25 232,30 Euro zusammen. Zusammen mit den Geldern des Mitarbeiterfests und des Faschings, die die Kirchengemeinde Sankt Stephanus dazugibt, können 30 343,30 Euro an das Kindermissionswerk überwiesen werden.

Wegen Corona sind die Sternsingern der Wasseralfinger Sankt Stephanusgemeinde nicht durch den größten Stadtbezirk und seine Teilorte gezogen und haben den Segen an die Haustüren geschrieben oder geklebt. Statt der Hausbesuche gab es knapp 6000 Spendenbriefe, die alle langjährigen Sternsinger und Ministranten, insgesamt 47 Jugendliche und Familien, an die Wasseralfinger Haushalte verteilt haben. Spendendosen wurden auch bei Bäckereien, Apotheken und vielen weiteren Wasseralfinger Geschäften aufgestellt. Gespendet werden konnte auch via Überweisung oder Einwurf der Überweisung im Pfarrbüro.

Für die Bewohner des Altenheims Marienhöhe wurden mit Hilfe von Familien und Ministranten über 100 Sterne gebastelt, die zusammen mit einem lieben Gruß an die Bewohner und Mitarbeiter „geliefert“ wurden. Wiederbelebt wurde auch die seit Jahren bestehende Aktion „Sternsinger vor Ort“. Bürger, die den Aalener Tafelladen unterstützen wollten, konnten ihre Lebensmittelspenden in einen Anhänger neben der Stephanuskirche legen. Insgesamt kamen über 491 Kilogramm Lebensmittel wie 156 Kilogramm Nudeln oder 27 Kilogramm Kaffee zusammen.

Um nebenbei auch online präsent zu sein und das Thema der Aktion zu verbreiten, gestalteten die Sternsinger auch den Onlineimpuls der Kirchengemeinde am Dreikönigstag.