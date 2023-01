Nachdem Pater Albert Kannaen die Sternsinger in Waldhausen in einem Gottesdienst ausgesendet hatte, um den Segen von Haus zu Haus zu überbringen, haben 41 Kinder und ihre Begleiterinnen und Begleiter in zehn Gruppen an drei Tagen rund 7700 Euro gesammelt. Die Spenden gehen an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dessen Projekte. Foto: privat