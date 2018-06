Sternfahrt mit dem Fahrrad

Am Samstag, 30. April, findet die Sternfahrt statt. Sollte das Wetter eine Radtour nicht zulassen, wird gemeinsam mit dem Zug nach Königsbronn gefahren und das Café „ver-edelt“ besucht. Die Fahrradtour beginnt um 11 Uhr am ersten Startpunkt in Aalen am Torhaus, Haupteingang (Strecke etwa 15 Kilometer), oder am zweiten Startpunkt in Heidenheim, Brenzpark, Haupteingang (Strecke etwa neun Kilomoter). Die Kosten pro Person betragen fünf Euro.

Anmeldung bei Matthias Morbach, Telefon 07361 / 9751045 oder per E-Mail an info@act4transformation.net.