Stephan Baierl freut sich: Essingen mit 2:2 gegen Freiberg

Eine Woche vor dem Ligastart beim 1. FC Heiningen hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen ein beachtliches Ergebnis erzielen können. Mit 2:2 hat sich die Mannschaft von Stephan Baierl vom Oberliga-Spitzenreiter SGV Freiberg getrennt. „Es war eine engagierte Leistung der Mannschaft und wir haben die Partie insbesondere in der zweiten Halbzeit ausgeglichen gestalten können, wenngleich in Summe der SGV sicherlich mehr Spielanteile hatte“, freute sich auch Baierl über diesen Teil-Achtungserfolg.

Gecoacht wurde der TSV übrigens von Co-Trainer Simon Köpf. Stephan Baierl musste sich unter der Woche kurzfristig einer Operation unterziehen und sollte sich noch schonen. „Bei der Generalprobe konnte ich es mit nicht nehmen lassen, wenigstens zuzuschauen“, so Baierl schmunzelnd, der sich die Partie also aus einer anderen Perspektive angeschaut hatte.

Bereits in der ersten Halbzeit schaffte es die Baierl-Elf, ordentlich dagegenzuhalten. Bei einer Flanke konnte sie dennoch nicht verhindern, das Marco Grüttner mit einer Direktabnahme zur Stelle war und das frühe 1:0 markierte (15.). Davon ließen sich die Mannen aus dem Schönbrunnenstadion jedoch nicht beirren und hielten weiter munter dagegen. So konnten sie sich kurz vor dem Pausenpfiff noch selbst belohnen. Bei einem Freistoß bediente Patrick Funk Yusuf-Serdar Coban, der noch ein paar Meter dribbelte und aus rund 20 Metern verdeckt abzog – 1:1 (45.).

Die zweite Halbzeit verlief wesentlich ausgeglichener, hatte am Ende dann aber einen ähnlichen Verlauf. Wieder hebelte ein langer Ball die TSV-Abwehr aus. Das Leder landete bei Marco Kehl-Gomez, der das 2:1 markierte (75.). Aber der TSV raffte sich noch einmal auf. Nur drei Minuten später luchste Johannes Eckl dem Freiberger Schlussmann den Ball ab und passte zu Lukas Rösch, der den Ball souverän zum 2:2 einschob (78.). Dabei blieb es letztlich.

Baierl: „Die Jungs haben gezeigt, dass sie gut drauf und fit sind und zum Glück haben wir aktuell auch wenige Ausfälle, die wir verkraften müssen, sodass wir auch das Niveau in der Vorbereitung recht hochhalten konnten.“ Vieles erinnere ihn aktuell an die Form des Sommers – da ist der TSV sehr gut in die Saison gestartet. Ähnliches erhoffen sie sich auch für den Start in die restlichen Spiele.